دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كروم في أندرويد قد يحصل على مُبدّل لعلامات التبويب في الشريط السفلي

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منذ عام 2016 تعمل قوقل على العديد من الواجهات التي تستهدف شريط الأدوات السفلي على متصفّحها كروم، فقد تم نقل شريط العناوين إلى أسفل الشاشة، ثم بدأت قوقل بتجربة نقل الأزرار المختلفة إلى الجزء السفلي من الشاشة، والآن يحاول مطورو المُتصفّح من إجراء شيء آخر وجديد، وهو إضافة مُبدّل لعلامات التبويب في الشريط السفلي.

هذا التغيّر ما زال في مراحله الأولى من التطوير، حيث من على النسخ التجريبية للمتصفّح ما زال الخيار غير مُفعّل أو مرئي حتى، لكن بطريقة ما وغير معروفة تمكن مطوري XDA من أخذ لقطات للخيار الجديد، فضلًا عن تجربته كما هو ملاحظ في الصور أدناه.

أخيرًا على الرغم من أن هذا الخيار يمكن الوصول إليه من الزر الأيمن العلوي للمتصفّح، لكن وضعه في شريط الأدوات السفلي، يُمثّل طريقة للتبديل بسرعة بين علامات التبويب وبنقرة واحدة فقط، وسيكون رائع للمستخدمين الذين يحملون هواتف ذا شاشات كبيرة، والتي أصبحت سمة مطلوبة بين المستخدمين.

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