أمريكية تطرد نجلها المراهق لنتائجه السيئة.. فعاقبتها الشرطة

تلقت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية اتصالا من مراهق زعم أن والدته طردته من المنزل وترفض السماح له بالدخول بعد عودته من المدرسة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فان دائرة شرطة ساوث يوكليد في أوهايو، أوضحت ان مركز الشرطة تلقى اتصالا من المراهق البالغ من العمر 15 عاما، وزعم خلاله أن والدته طردته خارج المنزل، وعلى الفور توجهت دورية إلى منزل المراهق الذي أجرى الاتصال، لكن تبين أن والدته سمحت له بالدخول إلى المنزل، بشرط أن يسلمها هاتفه الذكي.

وأوضحت الأم لرجال الشرطة إن ابنها حقق نتائج سيئة في المدرسة، وكانت دون الوسط والرسوب، مشيرة إلى أن النتائج الضعيفة غير مقبولة على الإطلاق، وأكدت أن الهاتف الذكي سبب النتائج المدرسية السيئة، وأنه كان عاملا مهما في الأداء المدرسي الضعيف.

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وكان الوالد، الذي لا يعيش معهما في المنزل، قد اشترى له الهاتف الذكي.

ومن جانبها، قالت الشرطة للوالد أن من حق الأم أن تضبط تصرفات وسلوك ابنها، بما في ذلك مصادرة هاتفه الذكي.

وأكدت الشرطة إن الوالد غادر المنزل وأخذ معه الهاتف الذكي، على أن يتم التنسيق بين الأبوين حول متي سيعاد الهاتف للابن، وتحديدا بعد أن تتحسن نتائجه المدرسية.