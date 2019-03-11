تخرج كامل الوزير من الكلية الفنية العسكرية عام 1980، وتدرج في العمل داخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، والتحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح مهندسين القوات المسلحة، حتى أصبح مديرا للسلاح، واستمر في هذا المنصب ثلاث سنوات.
وفي يوليو/ تموز 2014 تم تكليف الوزير بمنصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2015 حصل على منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويظهر الوزير في الفيديو وهو يقول للجنود والضباط: "أنتم من خيرة ضباط ومهندسي القوات المسلحة ومصر، سيكون الأمر متعبا قليلا، ولكنني قلت من قبل إنه لا أحد يموت من التعب"، وهو الحديث الذي قابله الضباط والجنود بالتصفيق.
يذكر أن كامل الوزير أشرف على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة يأتي في مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، وتطوير هضبة الجلالة في العين السخنة، ومحور روض الفرج.
كانت هذه تفاصيل خبر كامل الوزير يودع جنوده وضباطه بكلمة أخيرة قبل تعيينه وزيرا للنقل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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