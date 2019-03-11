التايمز: السعودية قد تفرج عن لجين الهذلول قريبًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت صحيفة التايمز الأمريكية ، عن قرب إفراج المملكة العربية السعودية عن الناشطات السعوديات اللاتي جرى اعتقالهن فى شهر مايو 2018، وأن من بين الأسماء المفرج عنهن الناشطة لجين الهذلول.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، وليد الهذلول قوله إن السعودية قد تفرج قريبا عن شقيقته وناشطة أخرى طلب منها التوقيع على رسالة طلب العفو الملكي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب يوم الخميس في رسالة دعمتها كندا وأستراليا والولايات المتحدة، بالإفراج عن النساء المعتقلات في السعودية.



يذكر أن لجين الهذلول، هى ناشطة عن الدفاع عن حقوق المرة السعودية، تعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها المعارضة حظر قيادة المرأة للسيارة وولاية الرجل على المرأة، وجرى اعتقالها في مايو 2018 ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان بمن في ذلكَ عزيزة اليوسف وإيمان النفجان، ووجهت لها السلطات السعودية تهم "تجاوز الثوابت الدينية والوطنية" و"التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة".

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وفى شهر ديسمبر الماضي نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالًا ذكرت فيه أنّ سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، أشرف على التحقيق مع الناشطة المُعتقلة لجين الهذلول، وأن لجين تعرضت لأكثر صنوف التعذيب قسوة بل إنّ القحطاني قد هدّد باغتصابها وقتلها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي، وهو ما أكدته شقيقتها علياء الهذلول في مقال لها نشر في 13 يناير 2019 في صحيفة "نيويورك تايمز"، في المُقابل نفت الحكومة السعودية الاتهامات باعتبارها مجرد خيالات جامحة.

فى المقابل قالت وزارة الإعلام السعودية فى بيان صادر عنها في فبراير الماضي: "إن التقارير الأخيرة التى نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بشأن تعرض المعتقلين في السعودية للتعذيب لا أساس لها من الصحة، وتنفى الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات".

وأضافت الوزارة : "أن المزاعم الغريبة التى وردت واقتبست عن إفادات مجهولة ومصادر مطلعة هى ببساطة مختلقة وغير صحيحة".

