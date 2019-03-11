شكرا لقرائتكم خبر عن روحانى يعرب عن تطلعه لإقامة مشروع سكك حديد مع العراق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل التلفزيون الرسمي العراقي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله اليوم الاثنين إنه يتطلع لإقامة مشروع سكك حديدية مع العراق في المستقبل القريب. ولم يكشف التلفزيون عن أي تفاصيل. وذكر روحاني، الذي يقوم بأولى زياراته الرسمية للعراق، في مؤتمر صحفي إنه يتطلع أيضا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

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