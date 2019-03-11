تعرف على مافعلة بريطانى بحبيبتة بعد تناولة 20 زجاجة بيرة

فقد السيطرة على أعصابه، وقرر إفراغ شحنة غضبه في أقرب الناس إليه، وهي صديقته المسكينة التي دفعت ثمن إفراطه في تناول "البيرة" والمخدرات غاليا، وذلك بعد أنّ قرر شاب بريطاني إلقائها بـ"السرير" وتهديدها بـ"قطع رقبتها" بواسطة سكين، وهو تحت تأثير الخمر، لكن تدخل الشرطة كان سببا في نجاتها من موت محقق.

يستعد البريطاني جيمس كلينتون (32 عاما) للخروج من السجن خلال الأشهر المقبلة، بعد أنّ قضى عامين خلف القضبان بسبب محاولة قتل صديقته السابقة ريبيكا (26 عاما).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الشاب البريطاني أفرط في تناول الخمر، إذ تناول نحو 20 زجاجة بيرة في تلك الليلة، وأفرط كذلك في تناول مخدر "الكوكايين"، تحول بعدها إلى "وحش" ــ بحسب ما ذكرته صديقته السابقة آنذاك في التحقيقات، وذلك قبل أنّ ينفجر غضبا ويلقنها "علقة ساخنة" دون سبب.

"وصلة الضرب" التي نالتها ريبيكا على يد صديقها السابق جيمس وهو في قمة "سكره"، أعقبها مباشرة تصرفه الجنوني غير المتوقع، حين رفع السرير الذي يناما عليه وأطاح به ناحيتها، ما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات المتفرقة في جسدها.

وبحسب أقوال صديقته في التحقيقات، لم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ ركض جيمس نحو المطبخ وحمل سكينا في يده، وصعد للفتاة المذعورة مرة أخرى وأخذ يهددها بـ"قطع رقبتها"، قائلا: "ودعي عائلتك.. فأنتِ على موعد مع الموت"، لكن الشرطة تدخلت في الوقت المناسب وألقت القبض عليه، وبقي في الحبس سنتين، بسبب تصرفاته الجنونية التي كادت أنّ تودي بحياة حبيبته السابقة ــ بحسب "ديلي ميل" البريطانية.