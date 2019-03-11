"إن سرقت اسرق جمل".. لص أمريكي يقتحم محل بسبب "ميكي ماوس"

في الأمثال قديما كانت عبارة "إن سرقت اسرق جمل" شائعة للتعبير عن عدم المجازفة في الأمور الخطيرة، لكن ذلك كان عكس ما أقدم على فعله لص أمريكي، هشم واجهة محل للآلات الموسيقية بدافع سرقة دمية ديزني الشهيرة "ميكي ماوس"، تاركا لصاحب المتجر الشهير في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، خسائر تقدر بآلاف الدولارات.

من أجل دمية "ميكي ماوس" بـ25 دولار، تسبب لص أمريكي يوم الجمعة الماضي في خسارة كبيرة لصاحب متجر يدعى جيم فيشباك لبيع الآلات الموسيقية تقدر بنحو 6 ألاف دولار، وبحسب حديثه مع صحيفة "أكشن نيوز" والتي نقلته "ديلي ميل" البريطانية، يؤكد أن الدمية كانت تنال إعجاب زوار المتجر باستمرار، لكنه لم يتوقع أنها ستكون سببا في خسارته الفادحة.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية أن صاحب المتجر الذي تفاجئ بتهشيم واجهة المحل لم يلاحظ في البداية أن عملية السرقة كانت تستهدف دمية "ميكي ماوس" مما دفعه لتفقد خزينة المحل فلم يجد أية أموالا ناقصة، فاتجه على الفور لمشاهدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل تلك الليلة، فإذ به يجد رجل يقذف بالحجارة وينتشل الدمية ويفر هاربا.

خدوش بارزة، كانت الهدية الأخرى التي تركها اللص ورائه على البيانو الأبيض، الذي كان يضع صاحب المتجر فوقه الدمية، ويؤكد أنه باهظ الثمن لكن الخدوش ستدفعه لتخفيض ثمنه حتى يتم بيعه بسرعة، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن ذلك اللص الطائش، وتعمل على اكتشاف هويته للقبض عليه بحسب "ديلي ميل".