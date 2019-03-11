قدم: تغريم الإمارات 150 ألف دولار إثر "مخالفات" بمباراة قطر

أحمد يوسف / الخليج 365

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي 150 ألف دولار جراء "مخالفات" ضد منتخب قطر في لقاء نصف نهائي كأس أسيا 2019 بأبوظبي.

وقال الاتحاد، في بيان له الإثنين، اطلعت عليه الخليج 365، إن القرار جاء نتيجة "مخالفات تتمثل في سلوك الجمهور وتنظيم المباريات"، في إشارة إلى أحداث شغب من الجمهور الإماراتي ضد لاعبي قطر.

وأضاف الاتحاد أنه "تقرر أيضاً أن يخوض منتخب الإمارات المباراة المقبلة على أرضه بدون جمهور خلال تصفيات كأس آسيا 2023".

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وأوضح البيان أنه يتوجب على الاتحاد الإماراتي سداد الغرامة في غضون 30 يوماً، مع الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل فإنه سيتم فرض عقوبات أشد.

وانتزع "العنابي" بطاقة التأهل إلى النهائي القاري بعد الفوز الكاسح على الإمارات برباعية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة، قبل تغلبه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخ البلاد.

وفي يونيو / حزيران 2017 اندلعت أسوأ أزمة بتاريخ منطقة الخليج، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.