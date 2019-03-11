أرامكو تقر خطة إصدار سندات صفقة #سابك في هذا الموعد

الخليج - رويترز

أعلن وزير الطاقة خالد الفالح؛ أن شركة أرامكو؛ أكبر منتج للنفط في العالم، تنوي طرح أول سندات دولية لها في الربع الثاني من 2019، ومن المرجح أن يبلغ حجم الطرح المزمع عشرة مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة “أرامكو”، هذا الأسبوع، لإقرار خطة لإصدار سندات من المرجح أن تسهم في تمويل استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في منتج بتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ وفق ما نقلت “رويترز” عن مصادرها.

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ومن المتوقع وفقاً لمصادر مطلعة أن يجتمع ممثلون للشركة مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في “جولة ترويجية” لسندات في أبريل.

ومن المرتقب أن تشمل الصفقة الشراء الكامل أو شبه الكامل لحصة السبعين بالمئة في “سابك” التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة؛ ويعني ذلك أن حجم الصفقة نحو 70 مليار دولار، وإن كان سعر الاستحواذ لم يُعلن بعد، بحسب رويترز.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس إدارة “أرامكو” سيجتمع يوم الاثنين ويقر النتائج المالية للشركة التي من المرجح أن تشمل النشرة الخاصة بالسندات، إلى جانب احتياطات الشركة من النفط والغاز.