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نصائح صحية.. تعرّف على الفرق بين #السكر الطبيعي والمضاف

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأحد)، عن الفرق بين السكر المضاف والسكر الطبيعي، باعتباره يمثل مصدراً مهماً للكربوهيدرات التي توفر الطاقة اللازمة للجسم.

 

وأوضحت الهيئة أن السكر من الكربوهيدرات، حيث يوجد في عددٍ كبير من الأطعمة بشكل طبيعي أو يُضاف لبعض المنتجات.

 

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وأشارت إلى أن السكر الطبيعي هو السكر الموجود طبيعياً في الأغذية، مثل: الفواكه، والعسل، والحليب، أما السكر المضاف (سكر المائدة) فهو يُضاف إلى الأطعمة والمشروبات، مثل المشروبات الغازية، وأطعمة الوجبات عالية الطاقة، والوجبات السريعة، والحلويات.

 

 

 

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