“وافيكس2019” إطلاق 3 جوائز لمشاريع البيع على الخارطة

الخليج - حسن القبيسي

أعلن برنامج البيع على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان، خلال معرض ومنتدى “وافيكس2019” لمشاريع البيع على الخارطة؛ عن إطلاق مشروع جوائز وافي السنوية والتي تتضمن ثلاث جوائز لكل من التميز العقاري، وأفضل مشروع سكني، وتصميم معماري.

وتهدف “جوائز وافي السنوية” إلى تشجيع وتحفيز مطورين مشاريع البيع على الخارطة للتميز، شريطة أن تتقدم الشركات بطلب الترشح لكل جائزة وفقًا للنموذج المعد لها.

ولضمان مبدأ التنافسية في الجائزة وضع برنامج “وافي” عدة معايير لها من ضمنها الكفاءة والجودة والإنجاز والابتكار والتناسق مع البيئة والتوازن والانسجام بين كافة مكونات التصميم المعماري، كما أعلن البرنامج عن إتاحة التقدم إلى الجائزة من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه قريبًا.

من جانب آخر، وقعت وزارة الاسكان ممثلة في لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي) برامجًا تعاونياً مع هيئة أبو ظبي للإسكان الإماراتية، حيث قام بتمثيل لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي) بوزارة الاسكان، المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني، فيما مثل هيئة أبو ظبي للإسكان الاماراتية، المدير العام حمد العامري.

جاء ذلك على هامش “وافيكس 2019” امتداد لحرص الطرفين على دعم علاقات التعاون الاستراتيجي بشكل فعال، وبهدف توحيد الجهود للارتقاء بالعمل المؤسسي وخدمة المتعاملين بكافة الفئات لما لها من انعكاس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

والتقت رغبة الطرفان في المملكة والإمارات، بوضع اطار للتفاهم وبحث مجالات التعاون بينهما كون “وافي” متخصصًا في تنظيم بيع الوحدات العقارية قبل مرحلة التطوير والبناء، كما يعمل على تنظيم البيع على الخارطة في السعودية، والاسهام في زيادة المعروض السكني بغرض تيسير وتقصير فترة حصول المواطنين على المساكن الملائمة، وكون هيئة أبو ظبي للإسكان مؤسسة حكومية تختص بإعداد وتطوير برامج الاسكان وتقديم المنافع والخدمات الاسكانية للمواطنين، وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتطوير قطاع الاسكان.

كما وقعت وزارة الاسكان السعودية ممثلة في وكالة التطوير العقاري، برنامجًا تعاونيًا مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات الاماراتية، على هامش المنتدى.

وقام بتمثيل وزارة الاسكان، المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني، فيما مثل دائرة التخطيط العمراني والبلديات الاماراتية، وكيل الدائرة المهندس مبارك الظاهري.

وتتيح الاتفاقية بتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع العقاري بين الطرفين مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالبيع على الخارطة، والعمل على استثمار القدرات والامكانيات التي يتمتع بها الطرفان في السوق المحلي والاقليمي، وتبادل الخبرات في قطاع التسويق ومشاريع البيع على الخارطة، وتبادل العروض والطلبات والفرص الاستثمارية في مجال البيع على الخارطة، والاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والاحصاءات المتعلقة بمشاريع البيع على الخارطة، ودعم المبادرات التطويرية في القطاعات المختصة بمشاريع البيع على الخارطة، وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان، والعمل على استكشاف سبل التعاون التي اخدم المطورين في قطاع مشاريع البيع على الخارطة في البلدين.

كما وقعت وزارة الاسكان السعودية ممثلة في وكالة التطوير العقاري، برنامجًا تعاونيًا مع دائرة الأراضي الأملاك الإماراتية، حيث قام بتمثيل وزارة الاسكان، المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني، فيما مثل دائرة الاراضي الاماراتية، المدير العام للدائرة سلطان بن مجرن.