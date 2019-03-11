السعودية تشارك في اجتماع كبار المسؤولين بالدول المتشاطئة للبحر الأحمر و #خليج_عدن

الخليج - واس

تشارك المملكة العربية السعودية في الاجتماع الذي تستضيفه وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع المصرية على مدى يومين لكبار المسؤولين من الدول العربية والأفريقية المتشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

ويتناول الاجتماع أطر وأولويات التشاور والتعاون فيما بين هذه الدول في المجالات الاقتصادية والأمنية.

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ويشارك في الاجتماع إلى جانب المملكة وجمهورية مصر العربية كبار المسؤولين بوزارات الخارجية والعسكريين من الأردن وجيبوتي والسودان والصومال واليمن.