التحالف: #مليشيا_الحوثي مستمرة في خرق وقف إطلاق النار بـ #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وقال التحالف: “استمرار خروق المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة”، وأضاف أنه تم تسجيل 39 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن القول إن “المليشيا الحوثية استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ كاتيوشا”، وأعلن عن استشهاد مواطن يمني، وإصابة 18 آخرين في خروق الحوثي بالحديدة، وقال إنه تم إصدار 115 تصريحاً خلال الـ72 ساعة الماضية، وإن 8 سفن في مينائي الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.