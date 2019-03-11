- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وقال التحالف: “استمرار خروق المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة”، وأضاف أنه تم تسجيل 39 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن القول إن “المليشيا الحوثية استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ كاتيوشا”، وأعلن عن استشهاد مواطن يمني، وإصابة 18 آخرين في خروق الحوثي بالحديدة، وقال إنه تم إصدار 115 تصريحاً خلال الـ72 ساعة الماضية، وإن 8 سفن في مينائي الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.
كانت هذه تفاصيل خبر #التحالف: #مليشيا_الحوثي مستمرة في خرق وقف إطلاق النار بـ #الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.