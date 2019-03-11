اليمن.. #مليشيا_الحوثي تنفذ إعدامات جماعية داخل البيوت في #كشر

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مصادر يمنية أن الحوثيين نفذوا إعدامات جماعية بعضها داخل البيوت في كشر بهدف ترويع معارضيهم وللانتقام منهم.

وأفادت المصادر بأن الحوثيين ارتكبوا جرائم إنسانية، بحق قبائل حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن كما فجروا عشرات المنازل، ونفذوا العديد من المداهمات والاعتقالات بحق أبناء القبائل في منطقة العبيسة شرق مديرية كُشر بمحافظة حجة.

وقتل الحوثيون عددا من المواطنين اليمنيين بينهم نساء في المنطقة ذاتها من خلال إطلاق النار المباشر عليهم.