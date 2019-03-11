شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بإثيوبيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن جثة المواطن ضحية الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلن سفير المملكة في إثيوبيا عبدالله العرجاني، وصول شقيق وعم المتوفى السعودي سعد المطيري الذي لقي حتفه ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. وأكد السفير العرجاني أن ذوي المواطن المتوفى بحادث الطائرة، لم يتم أخذ عينات الـ DNA منهم حتى الآن؛ وفقاً لـ”عكاظ”. وأضاف العرجاني أن السلطات الإثيوبية لم تنتهِ حتى الآن من انتشال الجثث من موقع تحطم الطائرة والتعرف على جثمان الضحية السعودي، متوقعاً الانتهاء من ذلك بحلول الخميس المقبل.

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