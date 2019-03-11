الان تتابع لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن نتائج منافسات 50 شقح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثالثة، اليوم الإثنين، نتائج منافسات فئة “50 جمل – شقح”، حيث جاءت في المركز الأول منقية موسى عبدالعزيز الموسى، فيما أتت في المركز الثاني منقية هادي عبدالله الدوسري، وجاء المركز الثالث من نصيب مبارك محمد الشهري، فيما ذهب المركز الرابع من نصيب منقية محمد شجاع الغبيوي، وحلت منقية حامد بشير العنزي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غدًا الثلاثاء منافسات “30 جمل – حمر”، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة “50 جمل – حمر”، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الثلاثاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأربعاء.
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