"سيلفي" مع "جاكوار" يعرض حياة سيدة أمريكية للموت

"السيلفي".. موضة انتشرت منذ فترة بين الشباب، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بسبب التقاط صورة قد تكون الأخيرة في حياتهم، آخر هؤلاء المهووسين سيدة أمريكية، حاولت تسلّق سياج حديدي لقفص نمور "الجاكوار" السوداء، وكادت أنّ تلقى حتفها بين فكي أنثى النمر.

فوجئ زوار حديقة حيوان ليتشفيلد في ولاية أريزونا الأمريكية، بصرخات متتابعة تأتي من ناحية قفص نمور "الجاكوار"، ما دفع الجميع إلى الركض نحو مصدر الصوت.

وبحسب موقع LADbible الأمريكي، تبين أنّ أحد النمور هاجم سيدة أمريكية في الثلاثين من عمرها - لم يكشف عن هويتها-، حين حاولت التقاط "سيلفي" مع الحيوانات المفترسة.

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وذكر الموقع الأمريكي أنّ الحساب الرسمي لحديقة الحيوان على "تويتر"، ذكر في بيان أنّ السيدة تجاوزت "سياج الأمان" من أجل "السيلفي"، ما عرضها للموت بعد أنّ قبضت أنثي الجاكوار بمخالبها على ذراع السيدة، ولم ينقذها سوى إحدى الزائرات عندما وضعت زجاجة مياه أمام "عيني النمرة" لإخافتها، ما جعلها تهرب على الفور، ونقلت السيدة إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم.

منشور حديقة الحيوان، تبعه عددا من تعليقات المتابعين، الذين طالبوا المسؤولين بعدم التعرض لـ"أنثى الجاكوار" ومحاولة معاقبتها، وذلك لأنّ السيدة هي المخطئة وليس الحيوان، إذ لا تستحق الصور أنّ يدفع البشر بأنفسهم إلى الموت، وأنّ يتحمل الحيوان نتيجة أفعالهم "المريبة" ــ بحسب التعليقات.

في المقابل أكد مسؤولو الحديقة، أنّ "أنثى النمر" لن تتعرض لأي أذى لأنّها حيوانا بريا، وأنّ الإنسان يجب أنّ يفهم طبيعتها المفترسة، ولا يحاول أنّ يعرض نفسه لمخاطر مثل التي وقعت بها "سيدة السيلفي" ــ بحسب LADbible الأمريكي.