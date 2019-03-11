مقتل العشرات من مقاتلي تنظيم داعش في سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها قتلت العشرات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المواجهات العنيفة ببلدة الباغوز شرقي سوريا.

وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم القوات المدعومة من قبل واشنطن، إن أربعة من مقاتلي التنظيم المتشدد حاولوا تنفيذ هجمات انتحارية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تسعى للسيطرة على أخر معاقل التنظيم في البلاد.

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