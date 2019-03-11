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الحوثيون ينفذون مذابح ضد المدنيين شمال اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم ميليشيا الحوثى الانقلابية على قبائل "الحجور " فى حجة - شمال اليمن - إلى واحد وأربعين شخصا ما بين قتيل وجريح ، بينهم نساء وأطفال.

ونقلت قناة " العربية " الإخبارية عن مصادر وصفتها ب" المطلعة" اليوم الإثنين ، قولها ، إن من بين القتلى 12 سيدة من عائلة واحدة ، وثمان نساء من أسرة أخرى ، وأن من بين القتلى أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين شهر واحد وثلاثة عشر عاما.

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ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا نفذت أيضا إعدامات جماعية بعضها داخل البيوت فى "كشر".

وكانت مصادر يمنية قد أفادت، فى وقت سابق اليوم، بأن اثنين وعشرين مدنيا معظمهم من النساء قتلوا على يد ميليشيا الحوثى فى مديرية "كشر" بمحافظة "حجة".

 

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