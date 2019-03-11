هجوم على إعلامي سعودي ويوضح المقصود من تغريدته المثيرة للجدل

يأتي كل هذا الغضب، بسبب تغريدة مثيرة للجدل، أطلقها بادكوك، قال فيها إن إسقاط الديون عن الجنود المرابطين غير موضوعي.

وكان غسان بادكوك قال في تغريدته: "مع كامل التقدير والاحترام لجهود وتضحيات وبسالة أخواننا وأبنائنا العسكريين والمدنيين والمرابطين على كافة ثغورنا إلا أنني أعتقد أن مطلب إسقاط ديونهم غير موضوعي، هم مثل غيرهم ممن يخدمون الوطن ويتقاضون أجرا مقابل عملهم والتحقوا بأعمالهم برغتبهم فلماذا نميزهم دون غيرهم من الموظفين".

وتوالت الردود الغاضبة على بادكوك، إذ أكد مواطن سعودي، أن المرابطين ليسوا مثل غيرهم كما يقول، فالمرابطين بالحد الجنوبي من كافة القطاعات العسكرية يجب أن يميزوا عن غيرهم، فهم ضحوا بأرواحهم واستبسلوا دفاعا عن الوطن وحدود المملكة.

بينما أضاف آخر أنه لو كان المطلب "التجنيس" أو قضية أخرى لسارعت بالتأييد وبدأت تتحدث عن حقوقهم وحل مشاكلهم وغيرها.

كما دشن النشطاء على "تويتر" هاشتاغ تحت عنوان #جنودنا_فخر_اوطاننا، والذي عبروا فيه عن دعمهم الكامل للجنود المرابطين على الحدود.

ودافع غسان بادكوك عن نفسه، اليوم الاثنين، عبر سلسلة تدوينات دافع فيها عن وجهة نظره، موضحا أن الهدف هو البحث عن حلول مستدامة لهم كالسكن ورفع الرواتب وغيرها من أوجه الدعم"، مؤكدا بالقول "هناك بالفعل العديد من أفراد أسرتي وأصهاري وأصدقائي الذين يعملون في مختلف أفرع قواتنا المسلحة، وكان منهم المرحومان خالي وأخي".

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وقال "بادكوك" في تغريداته: "إلحاقا لرأيي عن إسقاط القروض عن جنودنا البواسل المرابطين، أودّ الإعراب عن تأييدي لما يلي: تقديم مكافآت (دورية) سخية لهم، ورفع رواتبهم، واحتساب البدلات في معاشاتهم التقاعدية، واستمرار منحهم العلاوات السنوية بعد تقاعدهم؛ مع ترقيتهم للرتب الأعلى ومنحهم الأولوية في برامج الإسكان".

وأضاف "ما أردت توضيحه هو أن هناك مبادرات مختلفة يمكن من خلالها أن ندعم حماة الوطن من جنودنا البواسل، الذين يضحّون بأرواحهم، ويبتعدون عن أسرهم وأحبائهم لفترات طويلة؛ لكي ننعم بالأمن والأمان".

‏وتابع "وعليه، فإن هدفي كان فتح حوار بناء حول أفضل السبل التي يمكن لنا كمجتمع أن نعرب عن تقديرنا لهم، وليس التقليل من جهودهم ودورهم في ردع المعتدين، وأؤكد أنه مما يشرفني أن أكون جنديا يذود عن الوطن بروحه وبكل ما يملك في أي ثغر من بلادنا الغالية، وأن هناك بالفعل العديد من أفراد أسرتي وأصهاري وأصدقائي الذين يعملون في مختلف أفرع قواتنا المسلحة، وكان منهم المرحومان خالي وأخي".

واختتم: "أكرر تقديري لجميع رجال أمننا على اختلاف مواقع أعمالهم أو تخصصاتهم، وأن تغريدتي استهدفت طرح بدائل عديدة لدعم جنودنا المرابطين، بشكل (مستدام)، وليس آنيا فقط كإسقاط القروض، ولا يفوتني أن أقترح في النهاية أن يتم تخصيص يوم سنوي لتكريم جنودنا الأبطال وأُسر الشهداء والجرحى منهم".

ويأتي هذا الهجوم على غسان بادكوك، استمرارا لما يتعرض له منذ مقاله الذي حمل عنوان "هل آن الأوان لضبط تكاثر السعوديين"، وتعرض وقتذاك لهجوم لاذع، إلا أنه عزا هذا الهجوم الذي تعرض له في الردود على مقاله إلى غياب قانون وطني صارم يجرم العنصرية وأشكال التمييز كافة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وألقى بادكوك اللوم في المقال على مجلس الشورى، الذي أسقط مشروع الوحدة الوطنية لأسباب لم تكن مقنعة من وجهة نظره، ومرحبا في هذا الصدد بالآراء التي تناقش الفكرة والموضوع بعيدا عن الشخصنة والتجريح والإساءة واستخدام مفردات عنصرية.