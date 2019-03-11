مصر: تأييد السجن المشدد لـ9 ضباط لاتهامهم بقتل عائلة بالخطأ

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© AP Photo / Ravy Shaker
وكشفت تحقيقات القضية أن الضباط التسعة كانوا ضمن قوات شرطية أعدت كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة"، وأثناء ضبطهم أطلق المتهمون (التشكيل العصابي) الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة، وأثناء تبادل إطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.
ويعد هذا الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مجددا.
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