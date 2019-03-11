انت الان تتابع رئيس العراق: لا استقرار في المنطقة دون إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس العراقي برهم صالح
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أنه من المقرر أن يلتقي روحاني خلال زيارته بنظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، وسيتم التوقيع على عدة اتفاقيات لتطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية خلال الزيارة. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد وصل أمس الأحد إلى بغداد، تمهيدا لزيارة روحاني التي بدأت اليوم.
وقال صالح: "علاقتنا مع إيران علاقة مهمة جدا للعراق، ولا يمكن للمنطقة أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران"، موضحا أن مسؤولي بلاده أكدوا في كل مناسبة جمعتهم مع نظرائهم السعوديين أن إيران دولة مهمة لبلاده ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من دونها، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم"
وقال صالح: "علاقتنا مع إيران علاقة مهمة جدا للعراق، ولا يمكن للمنطقة أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران"، موضحا أن مسؤولي بلاده أكدوا في كل مناسبة جمعتهم مع نظرائهم السعوديين أن إيران دولة مهمة لبلاده ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من دونها، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وذكر: "في طهران والسعودية وتركيا والأردن وأوروبا وفي مؤتمر القمة في شرم الشيخ كلامنا كان نفس الكلام، الكلام الذي نقلته إليكم واضح، في كل مكان نقول إن علاقتنا مع إيران مهمة جدا لنا، كما نقول للآخرين إن علاقاتنا مع أنقرة والعالم العربي مهمة للعراق وكل المنطقة"، وذلك خلال استقباله، أمس الأحد، مجموعة من الصحفيين الإيرانيين في بغداد، عشية زيارة روحاني.
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