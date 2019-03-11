لهذه الأسباب.. تتعثر سوريا الديمقراطية في الباغوز

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم كونها آخر جيوب ومعاقل تنظيم داعش في سوريا، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية لم تستطع منذ أيام إنهاء آخر الدواعش في باغوز سوريا.

وظهر اسم قرية الباغوز الواقعة شرقي سوريا بشكل واسع في الأيام الأخيرة، حتى بات وسماً تتناقله وسائل الإعلام والصحف العربية والعالمية، إذ يتحصن تنظيم الدولة في هذه البقعة الصغيرة منذ أشهر.

وقال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، عدنان عفرين، اليوم الإثنين، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة حققت ”تقدمات بسيطة“ في آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، وذلك في إطار عملية عسكرية مستمرة بالتزامن مع ضربات جوية.

وأضاف أن القوات تواجه قناصة من داعش وألغامًا بعد استئناف هجومها على جيب الباغوز في وقت متأخر، أمس الأحد، وتسعى لإتمام العملية بأقل خسائر؛ ولذلك التقدم بطيء.

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) آخر جيوب تنظيم الدولة في مناطق شمالي سوريا، بحجة تأمين المدنيين الذين يقدرون بعشرات الآلاف، حيث غادر منذ ديسمبر الماضي أكثر من 65 ألف شخص بينهم أكثر من 6 آلاف عنصر من مقاتلي التنظيم.

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ولا تزال قرية الباغوز بيد تنظيم الدولة، الذي تحصن فيها، وعمل على حفر أنفاق، وشن عدة عمليات سريعة ثم عاد عناصره إلى القرية، بحسب مواقع سورية.

ويختفي عناصر التنظيم في مساحة تقدر بكيلومتر واحد على كتف نهر الفرات والحدود السورية العراقية، بين آلاف المدنيين.

وفي ظل خروج الآلاف من المنطقة، خرج عشرات الأجانب وبينهم من عُرفن باسم "عرائس داعش" اللواتي تحمل أغلبهن جنسيات أجنبية.

كما سلم المئات من مسلحي التنظيم، معظمهم أجانب، أنفسهم مع أسرهم لمليشيا "قسد" بالقرب من الباغوز، حيث يُفترض أن يكون العدد المتبقي في الداخل قليلاً جداً.