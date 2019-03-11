بالصور.. إلحاد وشرب خمر ودعم للمثليين رهف

رهف محمد القنون (11 مارس 2000) هي فتاة سعودية أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.

تعودُ القصة للسابعِ من يناير/كانون الثاني 2019 حينَما فتحت رهف حسابًا لها على موقع التدوين المُصغر تويتر وطلبت مساعدة النشطاء في مجال حقوق الإنسان وباقي الفاعلين في المجتمع المدني بشكلٍ عام. حسب ما نشرتهُ رهف نفسها فقد رفضت الصعود على متن رحلة جوية منطلقة من العاصمة بانكوك إلى الكويت وقامت بتحصين نفسها في غرفة فندق المطار التي كانت تتواجد به مانعة أيًا كان من الدخول إليها. استنجدت رهف بكلّ الموجودين على موقع التدوين المصغر من أجل إنقاذها خاصّة أنّها ارتدّت عن الدين الإسلامي وبالتالي فهي تواجهُ خطر القتل في حالة ما أُعيدت إلى المملكة العربية السعودية.

أثناء ذلك؛ برزت الحقوقيّة المصرية منى الطحاوي التي تبنّت استغاثة رهف فعملت على مساعدتها بعد التواصلِ معها من خلال إيصال صوتها لباقي المنظمات الحقوقيّة العالمية بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة.

في البداية قامت رهف بنشرِ تسجيلٍ مصور على موقع تويتر تطلب فيه المساعدة واللجوء والحماية وتؤكد على وجودها في تايلاند ثم نشرت تسجيلًا آخر تقول فيه: «سيقتلونني ... حياتي في خطر. عائلتي تهدد بقتلي على أبسط الأشياء.» كانَ من المفترض أن يتم ترحيل القنون على متن الخطوط الكويتية إلى الكويت مجددًا إلا أن الطائرة التي كانت من المفترض أن تُقلها أقلعت في الوقتِ الذي ظلت فيه رهف متحصنة داخلَ غرفة الفند

نشرت اللاجئة السعودية في كندا رهف محمد، صورا لها وهي ترفع علم المثليين، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للمرأة بتورونتو.

وأضافت رهف في حسابها الذي دشنته أمس الأحد على تطبيق "إنستغرام" علم المثليين إلى جانب علم كندا، معرفة نفسها بأنها ناشطة نسائية كندية.

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وبذلك يبدو أنها قررت الكشف رسميا عن ميولها، خاصة أنها سبق وأن أعلنت إلحادها، ثم نشرت صورا وهي تشرب الخمرة وتأكل لحم الخنزير وتدخن الحشيش.

ورهف محمد فتاة سعودية أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا شمل صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء في كندا وانتقالها للعيش هناك.

نشرت الفتاة السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون، صورا جديدة عبر حسابها على موقع "سناب شات"، مرفقة بتعليق تسخر فيه من عائلتها، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها رهف محمد، التي قررت التخلي عن لقبها "القنون" بعد تبرؤ عائلتها منها، صورا من هذا النوع، حيث سبق لها أن شاركت متابعيها على موقع "تويتر" صورا لها أثناء مغادرتها تايلاند باتجاه كندا وبحوزتها كأس من "المشروب الأحمر" توقع معلقون أنه نبيذ.

كما قالت وسائل إعلام، إن الشابة السعودية أعربت عن رغبتها في التخلي عن الإسلام.

وتقول رهف إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، الأمر الذي دفعها للهروب إلى تايلاند، في حين نفت العائلة ذلك. ومنحها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حق اللجوء، وتم استقبالها في المطار أحسن استقبال وتوفير امتيازات خاصة لها.