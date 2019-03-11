شكرا لقرائتكم اسرائيل تبدأ بازالة السياج الشائك المحاذي للجدار الفاصل على الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 11 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 22:46

باشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ الصباح بازالة السياج الشائك القديم المحاذي للجدار الفاصل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والذي اقامته قبل مدة قبالة بوابة فاطمة وصولا حتى بلدة عديسة، في ظل اقفال الجيش اللبناني للطرق المقابلة للجدار الفاصل.



وتتم ازالة السياج وسط اجراءات امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" في المنطقة، ويقوم العشرات من جنود الاحتلال بمؤازرة الجرافات بازالة السياج الذي يبلغ طوله نحو كيلومترين. وفق "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية.

وحضر قائد القطاع الشرقي في "يونيفيل" الجنرال انطونيو روميرو لوسادا للاطلاع على سير الاعمال التي يقوم بها العدو الاسرائيلي على الحدود، مقابل بلدة كفركلا، ورفعت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة فوق الجدار الأسمنتي موجهة نحو الأراضي اللبنانية من الجهة المقابلة لبوابة فاطمة حتى سهل الخيام في ظل انتشار للجيش و"يونيفيل" من جهة واجراءات امنية مشددة من الجهة الثانية.

كما واستانفت قوات العدو الاسرائيلي اعمال شق الطريق وتوسيعها في الحرج المؤدي الى موقع هونين العسكري ورفع سواتر ترابية بواسطة جرافة عدد 2 وبوكلين عدد 1 وشاحنة عدد 2، في الجهة المقابلة لبلدة مركبا- قضاء مرجعيون.