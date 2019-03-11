"الخارجية": عودة ثلاثة أردنيين احتجزتهم إيران الى العاصمة عمّان - صور

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين في إيران قد وصلوا فجر الاثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد ان اكتملت إجراءات نقلهم من إيران إلى الأردن من خلال جمهورية العراق الشقيقة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة، بأنه كان من المفترض ان يتم وصول المواطنين الثلاثة بحرا من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الأسبوع الماضي، إلا ان الظروف الجوية وعدم استقرار البحر حالت دون ذلك. وانه وبتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد تم بحمد الله نقل المواطنين الثلاثة جوا من خلال جمهورية العراق الشقيقة. وأعرب القضاة عن شكر المملكة الأردنية الهاشمية للأشقاء في جمهورية العراق الشقيق ممثلة بالحكومة ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية على ما قدموه من تسهيلات وجهود كان لها كبير الأثر في تسريع عودة المواطنين الثلاثة إلى أرض الوطن. اقرأ أيضاً : ايران تفرج عن 3 مواطنين أردنيين محتجزين لديها كما أضاف القضاة بأنه لا يفوتنا أيضا في هذه المناسبة ان نشكر الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونهم وجهودهم الخيرة التي بذلت في هذا السياق. هذا ومن الجدير بالذكر ان وزير الخارجية ايمن الصفدي كان قد كلف كل من السفير عاهد سويدات، مدير إدارة الشؤون القنصلية، والسفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم الوزارة باستقبال المواطنين الثلاثة لدى وصولهم إلى مطار الملكة علياء الدولي.

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