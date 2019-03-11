شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: البرلمان السودانى يقلص حالة الطوارئ إلى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد من رويترز إن البرلمان السوداني صوت اليوم الاثنين لصالح تقليص حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر. وقد يجدد البرلمان حالة الطوارئ.

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