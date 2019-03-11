شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعزى إثيوبيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل وزير رئاسة مجلس الوزراء السودانى أحمد سعد عمر، ممثلا لحكومة بلاده، تعازى السودان حكومة وشعبا فى ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. وقال عمر، خلال توقيعه اليوم الاثنين، على دفتر التعازى بسفارة إثيوبيا بالخرطوم، إن السودان تلقى بحزن بالغ نبأ تحطم طائرة الركاب الإثيوبية، معربا عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا الطائرة ومشاطرتهم فى فقدهم الجلل.

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