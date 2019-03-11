شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الاثنين، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى بلدة كوبر شمال رام الله، عقب اقتحامها للبلدة وتجريفها لشارع يربط بلدتى كوبر وبيتللو.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين الذين تصدوا لاقتحام بلدتهم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وعدد آخر من المواطنين بالاختناق.

وقال رئيس بلدية كوبر عزت بدوان، فى تصريح له اليوم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة اليوم، وقامت بتجريف شارع السعادة الذى يربط كوبر مع بلدة بيتللو بطول كيلومتر ونصف دون أى سابق إنذار، موضحًا أن الشارع مفتوح منذ الانتفاضة الأولى وجرى تعبيده قبل سنة لتسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم.

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ولفت بدوان إلى أن أحد الشبان أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى منطقة الوجه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فى حين عولجت باقى الإصابات ميدانيًا.