شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية قتلت العشرات فى اشتباكات مع مقاتلى داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى بالى، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن القوات قتلت العشرات فى اشتباكات مستمرة مع مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى فى الباغوز بشرق سوريا وعثرت على مستودع أسلحة تابع للمتشددين.
وأضاف بالى أن مقاتلي التنظيم حاولوا شن هجمات انتحارية وأن أحد مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية قتل وأصيب 4 أخرين فى الاشتباكات.
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