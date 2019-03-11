بالصور... السيدة أسماء الأسد تلتقي دفعة من "عوائل الشهداء"

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيسبوك" صورا لاستقبال السيدة أسماء الأسد مجموعة من "عوائل الشهداء".

وجاء في المنشور "تضحياتهم عظيمة، لكن إيمانهم أعظم… فقدانهم كبير، لكن أملهم بسورية ومستقبلها الذي سيزهر قوة وشموخا من دماء أبنائهم أكبر… وبهذه العظمة والكبرياء صمد السوريون وسيصمدون… ليعلموا العالم معنى الشموخ".

وتابع المنشور "عائلات جبارة جديدة، استقبلتها السيدة أسماء الأسد، آباء وأمهات، زوجات وأبناء، وأخوة وأخوات استمعت منهم عن ظروفهم وأدق تفاصيل حياتهم، كما هو الحال دائما في لقاءاتها المستمرة مع عوائل الشهداء، الذين ندين لهم جميعا بالعمل "فعلا لا قولا" لنكون على مستوى تضحياتهم الأغلى".