وقال كيكوت "خلافا عن المعلومات المتداولة حول استخدام مواد فوسفورية لشل الأعصاب في مدينة دوما السورية، والتي قامت "الخوذ البيضاء" بنشرها عبر فديوهات، فإن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تجد أي مواد تؤدي إلى شلل عصبي ومنتجاتها في العينات من المناطق المحيطة، ولا في عينات البلازما من الضحايا المزعومين". يتبع…

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري روسي: لم يتم العثور على مواد فوسفورية مشلة للأعصاب في دوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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