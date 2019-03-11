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وتأتي الزيارة لمناقشة ومتابعة بعض القضايا المهمة في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الهند الشهر الماضي.
ونقلت قناة "news 18" الهندية، حول ما إذا كان الجبير سيزور نيودلهي كوسيط بسبب التوترات بين الهند وباكستان، قالت "إنه لا يوجد أي عرض لأي وساطة من قبل أية دولة".
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وأضافت القناة، أنه من المقرر أن يلتقي الجبير خلال زيارته للبلاد وزيرة الشؤون الخارجية سوشما سواراج، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الثالث بين الوزيرين في غضون أسبوعين.
يشار إلى أن الجبير، كان قد التقى رئيس وزراء باكستان عمران خان، الخميس الماضي، خلال زيارته إلى إسلام آباد.
وكان الجبير، يحمل معه رسالة خاصة من ولي العهد السعودي إلى القيادة الباكستانية، وجاءت زيارته بناء على توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث الأوضاع المستجدة بين باكستان والهند.
وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أكد في تصريح لقناة تلفزيونية محلية أن المملكة العربية السعودية حريصة على القيام بدورها في إرساء السلام في المنطقة.
وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.
وإثر ذلك ذلك وقع صدام جوي في 26 فبراير، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رسالة ابن سلمان... زيارة سعودية عاجلة لاحتواء تصعيد يهدد بحرب كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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