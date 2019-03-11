شاهد... انتشار صور صدام حسين جنوبي العراق... والسلطات تتحرك

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في ذي قار ألقت القبض على شخصين يقومان بالترويج لرئيس النظام السابق عن طريق إدخال لعب اطفال وكميات كبيرة إلى قضاء سوق الشيوخ". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم ضبط المواد التي بحوزتهما وإحالتهما إلى قاضي تحقيق محكمة سوق الشيوخ الذي أوقفهما وفق أحكام المادة 208 ق.ع.".

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