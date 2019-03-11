الاتحاد الآسيوي يصدر عقوبات قاسية على الإمارات بسبب منتخب قطر

وقال الاتحاد الآسيوي — في بيان — على موقعه الرسمي، إن "اللجنة التأديب والآداب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عاقبت اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم بغرامة قدرها 150 ألف دولار أمريكي، عقب الأحداث التي وقعت خلال مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام قطر، والتي أقيمت في 29 يناير/كانون الثاني، في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وعدد الاتحاد الآسيوي الانتهاكات التي وقع فيها الاتحاد الإماراتي، حيث خالف القوانين التالية للاتحاد القاري…

المسؤولية عن سلوك المتفرج

(المادة ، قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي)

تنظيم المباريات

(المادة 64، قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي)

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توزيع المشروبات

(المادة 31، لوائح السلامة والأمن في الاتحاد الآسيوي)

قوانين عامة

(المادة 33، لوائح السلامة والأمن في الاتحاد الآسيوي)

وأضاف البيان، أنه تم إخضاع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للعب مباراة واحدة (1) بدون جمهور (أي إغلاق كامل للملعب)، والذي سيصبح ساري المفعول خلال مباراته المقبلة على أرض الإمارات العربية المتحدة خلال تصفيات بطولة آسيا كأس 2023.

وتابع، يجب على الاتحاد الإماراتي تسديد الغرامة في غضون 30 يوما وفقا للمادة (11.3) من قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد تم إبلاغه بأن أي انتهاكات مستقبلية قد تُقابل بعقوبة أشد.