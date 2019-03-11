- 1/2
- 2/2
وأشار المحلل في تصريح لـ "راديو سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إلى أن رسالة الجيش هي الانحياز للخيار الشعبي، ويؤكد أن الطبقة السياسية مدعوة لايجاد مخرج سليم للأزمة.
© AP Photo / Francois Mori
وأشار إلى أن الحلول المؤقتة والتغييرات الجزئية ليست الخيار الأمثل، ولا يمكن المضي في إجراء الانتخابات، بعد أن خرج الشعب الجزائري فيما يشبه الاستفتاء للتعبير عن رفضه.
ويرة مهماه أنه يتعين على المجلس الدستوري الإقرار بأن الشروط الموضوعية والدستورية لإقامة الانتخابات "غير قائمة"، مؤكدا أن آراء أهل القانون في البلاد عبرت عن هذا بشكل واضح.
وكان التلفزيون الرسمي الجزائري، قد أعلن أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، عاد إلى البلاد، بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بسويسرا.
وتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قال فيها إن "الجيش والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل"، لكنه لم يشر في تصريحاته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي: تصريحات قائد الجيش الجزائري تعني الانحياز للخيار الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.