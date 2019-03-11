الخارجية السودانية لـ "سبوتنيك": نائب وزير الخارجية الروسي سيزور الخرطوم

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الخرطوم — سبوتنيك. وقال المتحدث، لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال من هو المسؤول الروسي الذي سيزور الخرطوم، "سيأتي نائب وزير الخارجية الروسية والمسؤول الشرق الأوسطي وأفريقيا في الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن يوم 22 فبراير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.