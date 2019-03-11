وزير النقل المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية (صور)

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على ترشيح كامل الوزير لتولي وزارة النقل، خلفا للوزير المستقيل هشام عرفات، الذي قدم استقالته عقب كارثة محطة مصر التي أودت بحياة العشرات. Advertisements ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية لقطات من مراسم تأدية كامل الوزير اليمين الدستورية أمام السيسي، واجتماع مصغر جمع بين السيسي والوزير ورئيس الوزاء مصطفى مدبولي. وكان الرئيس السيسي قد أعلن، أمس الأحد، تعيين كامل الوزير، في منصب وزير النقل، وقام بعد ذلك بترقيته إلى رتبة فريق، أوضح السيسي، أمس الأحد، خلال ندوة للقوات المسلحة: "من سيتولى وزارة النقل كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتوسل إليه. كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت".

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