الجزائر.. نقابة للأئمة تنظم وقفة احتجاجية الثلاثاء ضد ترشح "بوتفليقة"

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية (نقابة أهلية)، إلى وقفة أمام المجلس (المحكمة) الدستوري، الثلاثاء، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل / نيسان المقبل.

وحث بيان صادر عن المجلس، الإثنين، تلقت الخليج 365 نسخة منه المواطنين على "مواصلة الحراك السلمي مع اليقظة التامة حتى انفراج الأزمة".

وطالب البيان "المسؤولين بالحرص الجاد على معرفة أسباب هذا الحراك الشعبي المتزايد والإصغاء لمطالبه المشروعة".

ودعا وزارة الشؤون الدينية إلى "عدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها" في إشارة إلى توصيات سابقة بتخصيص خطب الجمعة للنصح بعدم التظاهر.

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يشار أن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر به نقابة ثانية تسمى "التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية" منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أعلن دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة.

وينتشر بالجزائر أكثر من 15 ألف مسجد، في كافة محافظات البلاد، يشرف عليها أئمة وموظفون تابعون إداريا لوزارة الشؤون الدينية، وهي من تدفع رواتبهم رغم أن أغلب هذه المساجد بنيت في حملات تطوعية للمواطنين.

وفي وقت سابق الإثنين، نظم محامون جزائريون، وقفات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة بعدة محافظات استجابة لدعوة نقابية، فيما سجل انضمام قضاة للاحتجاج سابقة بمحافظة بجاية شرقي البلاد.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة، في 10 فبراير / شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.