مصرع 3 علماء مصريين في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

القاهرة / الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء المصري، الإثنين، عن وجود 3 علماء مصريين ضمن ضحايا بلاده جراء حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

ونقل بيان مجلس الوزراء عن وزارة الزراعة "نبأ استشهاد ثلاثة من علماء الوزارة في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة".

وأشارت إلى أن العلماء هم "أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، و دعاء عاطف عبد السلام وعبدالحميد فراج مجلي نوفل الباحثَين بمركز بحوث الصحراء".

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وأوضحت الوزارة أنهم كانوا متوجهين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية المصرية أسماء الضحايا المصريين، مشيرة إلى أن ضحاياها الستة، 3 سيدات و3 رجال.

وأعلنت، الأحد، الخطوط الجوية الإثيوبية مصرع جميع ركاب طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تحطمت بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي، وهم 149 راكبا، و8 من أفراد الطاقم.

و لم يتضح سبب سقوط الطائرة، غير أن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت الإثنين، في بيان عن تعليق استخدام أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" حتى إشعار، بعد يوم من تحطم طائرة من نفس الطراز، كإجراء احترازي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.