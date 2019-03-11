مصر.. 7 دول متشاطئة تبحث مبادرات دولية حول "البحر الأحمر"

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر،الإثنين، عقد اجتماع يستمر ليومين، لتقييم مبادرات دولية بشأن أوضاع "البحر الأحمر"، بمشاركة مسؤوليين دبلوماسيين وعسكريين من 7 دول بينها القاهرة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الاجتماع الذي تستضيفه اليوم وغدا يتم بـ"التنسيق مع وزارة الدفاع المصرية اليوم بحضور كبار المسؤولين من الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن".

ويتناول الاجتماع "تقييم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية بشأن الوضع فى البحر الأحمر وخليج عدن، وأثرها على مصالح الدول المشاطئة فى ضوء ملكية هذه الدول الأصيلة واضطلاعها بالدور الرئيسي في ترتيبات الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية"، وفق البيان.

ويتناول الاجتماع أيضا أطر وأولويات التشاور السياسى والتعاون فيما بينها فى المجالات الاقتصادية والأمنية.

ولم تعلن الخارجية أو الدفاع، موعد بدء الاجتماع غير المعلن من قبل، أو تفاصيل المبادرات، غير أنها نشرت عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، مع البيان، صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع.

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وقال بيان الخارجية إنه يشارك في الاجتماع إلى جانب مصر، كبار المسؤولين بوزارات الخارجية وعسكريين من الأردن، واليمن، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والصومال.

وسبق أن نص البيان الختامي للاجتماع الأول على مستوى كبار المسؤولين في تلك الدول الذي عقد بالقاهرة فى ديسمبر / كانون الأول 2017، على أهمية "إيجاد آلية للتعاون والتنسيق في مجالات بينها الأمنية والاقتصادية بشأن البحر الأحمر".

وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول المشاطئة بالرياض فى ديسمبر / كانون الأول 2018، حيث نص البيان الختامي على أهمية "إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في كافة المجالات".

وعقد اجتماع ثالث في فبراير / شباط الماضي، لـ"كبار المسؤولين" للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر بالقاهرة، دون تفاصيل عن بنوده آنذاك.

ويتشكل الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر من السعودية واليمن، وعلى الشاطئ الغربي كل من مصر والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا. ويطل الأردن من خلال خليج العقبة، شمالا، على البحر الأحمر.

وتمر من البحر الأحمر وامتداده إلى خليج عدن عبر مضيق باب المندب نسبة عالية من التجارة العالمية، وسط اتهامات مستمرة من دول خليجية تجاه إيران بإضرارها بأمن البحر الأحمر، وسط نفي مستمر من طهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.