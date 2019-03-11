الجزائر.. ألف قاضٍ: “لا انتخابات” إذا شارك #بوتفليقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن أكثر من ألف قاضٍ جزائري، اليوم الاثنين، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال القضاة في بيان، وفق “رويترز”، إنهم سيشكلون “اتحادًا جديداً”، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.

ويأتي إعلان القضاة الجزائريين عقب ساعات من عودة “بوتفليقة” إلى العاصمة الجزائرية؛ قادمًا من جنيف بعد رحلة علاجية.

Advertisements

وكان الرئيس الجزائري، الذي يواجه احتجاجات حاشدة في الجزائر، يُعالج في مستشفى في مدينة جنيف السويسرية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وغادر “بوتفليقة” البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة.

ولم يظهر “بوتفليقة”، البالغ من العمر 82 عامًا، في العلن إلا نادرًا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفع قراره خوض الانتخابات الرئاسية إلى إشعال احتجاجات كبيرة في الجزائر على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

واستقالت العديد من الشخصيات العامة منهم أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم، ونواب بالبرلمان للانضمام للاحتجاجات.