الأرصاد: هذه توقعات #فصل_الربيع.. #الحرارة أعلى من المعدل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لفصل الربيع لهذا العام 2019م والتي تشير فيه -بمشيئة الله- إلى احتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة خلال فصل الربيع، فيما تشير التوقعات لشهري مارس وأبريل إلى درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل خاصة على شمال غرب وجنوب شرق المملكة وخلال شهر مايو يتوقع بأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل خاصة على جنوب المملكة.

وأشارت توقعات هطول الأمطار خلال فصل الربيع لهذا العام بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شمال شرق وسط وغرب المملكة.

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بينما تشير التوقعات الشهرية خلال شهر مارس إلى أمطار من حول المعدل إلى أقل من المعدل خاصة على شرق المملكة، أما بالنسبة لشهر أبريل، فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل على شمال شرق ووسط وجنوب المملكة، وفي نهاية الفصل خلال شهر مايو يتوقع أن تكون الأمطار أعلى من المعدل خاصة على شمال شرق المملكة وحتى وسط المملكة.

وأوضح التقرير أن الحالة التاريخية تشير إلى أن معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى تسجّل ارتفاعاً تدريجياً خلال فصل الربيع على معظم أجزاء المملكة، بدايةً من شهر مارس وحتى شهر أبريل، بينما يسجل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو في أغلب المناطق الداخلية والشرقية، ويرتفع معدل هطول الأمطار إلى أعلى قيمة له في المملكة خلال فصل الربيع (مارس، أبريل ومايو) فوق منطقة عسير، تليها منطقة مكة المكرمة وثم المنطقة الوسطى.