رئيسة البرلمان الإماراتي تزور مشاريع بلادها في الرباط

اسماء السيد - الرباط: زارت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات ( البرلمان) امس بالرباط رفقة السفير علي سالم الكعبي مشاريع استثمارية إماراتية لشركة ايجل هيلز منها على الخصوص مشروع "مارينا سلا" على ضفتي ابي رقراق ، ومشروع المجمع الفندقي الفيرمونت ، ومجمع الرباط سكوير.

وفي مستهل الزيارة قدم محمد المريني المدير العام لشركة ايجل هيلز بالمغرب نبذة عن المشروعات الاستثمارية للشركة والخطوات التي قطعتها الشركة في إنجاز هذه المشاريع التي تندرج في اطار حزمة الاستثمارات التي اعلنت عنها الشركة في المملكة المغربية والتي تشمل عدة مدن مغربية.

واشادت الدكتورة القبيسي رئيسة المجلس بهذه المشروعات ،وقالت انها تجسد نجاح الشراكة الإماراتية - المغربية ، وتفتح افاقا واعدة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا في المجال الاقتصادي.