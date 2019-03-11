شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى رئيس الوزراء الإثيوبى فى ضحايا الطائرة المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية تعزية إلى أبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى فى ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية، الذى وقع يوم أمس الأحد .

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن أبوالغيط أعرب عن تعازيه وخالص مواساته لحكومة وشعب أثيوبيا وأسر الضحايا وتضامنه معهم فى هذا المصاب الأليم ..كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التى فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.