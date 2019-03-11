قيادى بقوات سوريا الديمقراطية: "تقدمات بسيطة" فى جيب الباغوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدنان عفرين القيادى بقوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة حققت "تقدمات بسيطة" فى آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى فى شرق سوريا وذلك فى إطار عملية عسكرية مستمرة بالتزامن مع ضربات جوية. وأضاف أن القوات تواجه قناصة من داعش وألغاما بعد استئناف هجومها على جيب الباغوز فى وقت متأخر أمس الأحد وتريد إتمام العملية بأقل خسائر ولذلك التقدم بطئ.

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