السعودية: نتواصل مع السلطات الإثيوبية لتسلم جثة مواطن قضى بحادث الطائرة

وقال العرجاني، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين: "منذ البارحة ونحن نتواصل مع السلطات الإثيوبية وسلطات المطار، لمعرفة الإجراءات القادمة للتعرف على الجثة واستلامها".

وأشار إلى أن بعضا من أقارب الفقيد موجودين في السفارة، لمعرفة الإجراءات القادمة، الخاصة بتسلم الجثة، ولفت إلى أن السلطات الإثيوبية تقوم بالتحقيقات اللازمة، ومن المنتظر تسلم جثة المتوفي السعودي، اليوم أو غدا.

وأكد السفير، أن السلطات الإثيوبية "لم تبلغهم إلى الآن عن سبب وقوع الحادثة".

​وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، والتي تحطمت بعد دقائق قليلة من مغادرتها مطار أديس أبابا تجاه مطار العاصمة الكينية نيروبي.

وبحسب المعلومات، التي تناقلتها وسائل الأنباء، فإن مواطني نحو 30 دولة، ضمن ضحايا حداثة الطائرة الإثيوبية، التي كانت تقل 157 شخصا، بما فيهم أفراد طاقم الطائرة.