ونقلت صحيفة "Saudi Gazette" عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن دورات تعليم اللغات الصينية والبرتغالية والهندية والألمانية والأنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وغيرها ستجري في 14 مدينة من المملكة. ويمكن للرجال والنساء، الذين تفوق أعمارهم سن 21 عاما الانتساب إلى تلك الدورات. © Sputnik . Mohamed Al Bakhet وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تتوقع زيادة تدفق السياح من الخارج بعد إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على التأشيرات كجزء من تطوير قطاع السياحة. وتنص الخطة الاستراتيجية "رؤية المملكة 2030" على هذه الخطوات. وكان في السابق بإمكان سكان بعض البلدان فقط الحصول على تأشيرات سياحية لزيارة المملكة وكان على السياح اللجوء إلى خدمات وكالات السفر المرخصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الروسية والهندية والصينية... السعودية تنظم دورات تعليمية للرجال والنساء لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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