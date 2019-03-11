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مصادر عسكرية عراقية توضح حقيقة دخول قوات أمريكية إضافية

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ونفت مصادر القناة الروسية صحة هذه التقارير، وهو النفي الذي يأتي ردا على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، نقلت عن موقع "ديبكا" أن قوات أمريكية إضافية ستصل إلى العراق، عبر إسرائيل والأردن، لمواجهة القوات الإيرانية القريبة من الحدود العراقية — السورية.

© REUTERS / Umit Bektas

وأوضح "ديبكا" أن "القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، وخاصة المتواجدة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران متواجدة على الحدود العراقية — السورية"، وهو ما نفته المصادر العسكرية العراقية.

تجدر الإشارة إلى أن بغداد أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح بأن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي دولة جارة، إلى ذلك عبرت قوى دينية وسياسية في العراق عن رفضها للتواجد العسكري الأمريكي في العراق.في سياق آخر، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن علاقتنا مع إيران علاقة مهمة جدا للعراق، مؤكدا أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران.    

 

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