مصادر عسكرية عراقية توضح حقيقة دخول قوات أمريكية إضافية

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© REUTERS / Umit Bektas
تجدر الإشارة إلى أن بغداد أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح بأن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي دولة جارة، إلى ذلك عبرت قوى دينية وسياسية في العراق عن رفضها للتواجد العسكري الأمريكي في العراق.في سياق آخر، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن علاقتنا مع إيران علاقة مهمة جدا للعراق، مؤكدا أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران.
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