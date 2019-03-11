انت الان تتابع عودة بوتفليقة وبدء الإضراب.. الجزائر تنتظر الأمل الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تظاهرات الجزائر - أرشيفية

بعد تكهنات حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وإشارة عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى هبوط طائرة الرئيس المريض في مطار بوفاريك العسكري، ووسط انتشار أمني مكثف في محيط المطار وعلى طول الطرق المؤدي إليه، بجانب سيارات مدنية بداخلها أفراد الأمن الرئاسي، وكذا الحال بطريق قصر الرئاسة في زرالدة، أعلنت الرئاسة الجزائرية، عودة بوتفليقة إلى الجزائر، قادما من جنيف السويسرية، وأوضحت في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه عاد إلى "أرض الوطن ظهر الأحد، بعد زيارة خاصة إلى جنيف، حيث أجرى فحوصات طبية دورية".

غادر بوتفليقة، الأراضي الجزائرية، في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة، وعاد ظهر الأحد، بعد أن حذر في رسالة للشعب من "الفتنة" و"الفوضى". (التفاصيل) ومن المتوقع أن ترتفع حدة الاحتجاجات التي بدأ نهجها السلمي في التصاعد خلال الأيام الماضية، عبر